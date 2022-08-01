Проблемами в сфере ЖКХ заинтересовались в Антикоре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проведут внешний анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Антикоррупционной службе считают, что жалобы людей и публикации в СМИ должны быть сигналом к принятию мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно назначенный руководитель департамента по противодействию коррупции Сергей Перов на совещании в облакимате напомнил, что проблемы автодорожной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства отдельным блоком выделил в выступлении Президент РК на расширенном заседании Правительства.

«Подавляющее большинство поступивших обращений касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта. Неоднократные жалобы граждан и бизнеса, публикации в СМИ по самым злободневным вопросам должны быть для каждого госоргана сигналом к принятию мер. Антикоррупционной службой несколько лет подряд возбуждаются уголовные дела в отношении должностных лиц подразделений ЖКХ городского и районных акиматов. Факты совершения правонарушений свидетельствуют о наличии системных коррупционных схем, связанных с незаконным обогащением и хищением бюджетных средств», - сказал Сергей Перов.

Он обратил внимание на скандалы вокруг госпредприятия «Коммунхоз». В июне мы писали о том, что в отношении компании возбуждено 18 исполнительных производств на сумму более 500 млн тенге. «Коммунхоз» не рассчитался за работу с субподрядчиками.

«Организация, без конкуренции, получая напрямую миллиардные договоры с ЖКХ, при этом не имея возможности их выполнения, передает объемы работы в субподряд, что в корне противоречит действующему законодательству. У Антикоррупционной службы много вопросов к деятельности этого предприятия. Обращаю внимание, что мы поименно знаем этих подрядчиков и тех, кто за ними стоит», - подчеркнул Сергей Перов.

Глава Антикоррупционной службы региона добавил, что совместно с руководством области инициировали проведение внешнего анализа коррупционных рисков сферы ЖКХ. Он включает ремонт и содержание дорог, распределение очередности получения жилья, организацию контроля за пассажирскими перевозками и благоустройство.

«По итогам анализа должны быть приняты масштабные изменения, особенно в акимате Петропавловска и его подведомственных организациях. В частности, реструктуризация и оптимизация, выделение средств на цифровизацию всех бизнес-процессов в сфере ЖКХ и полное устранение выявленных коррупционных рисков. Анализ должен поставить точку в возможностях незаконно решать вопросы в этой сфере», - заявил Сергей Перов.



