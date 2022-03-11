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    Проблема проката голливудских фильмов в Казахстане будет решена в ближайшее время

    11 Марта 2022, 10:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК состоялось совещание по вопросам развития киноиндустрии под председательством Даурена Абаева. В нем приняли участие руководители всех ключевых отечественных компаний, представленных на рынке кинопроката. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся. Поводов для беспокойства казахстанского зрителя нет.

    В частности, три голливудские студии - Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures –продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком.

    С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии МКС РК ведут прямые переговоры. Серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей не имеется.

    О результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях будет сообщено дополнительно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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