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    Проблема не одного Министерства энергетики - Болат Акчулаков о критике Президента

    12 Декабря 2022, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал критику Президента РК Касым-Жомарта Токаева относительно аварий на тепловых сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста. При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

    Президент ранее заявил, что череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников.

    «Во-первых, эта проблема не одного Министерства энергетики, сети сегодня относятся не к Министерству энергетики. Мы отвечаем за генерирующие идеи, объекты, то есть за станции. Соответственно, та ситуация, которая произошла с датчиками и так далее, о чем вы сегодня слышали – эта ситуация, когда все сошлось в одно время. Неправильные были команды, теплосети были изношены, пошли порывы и так далее. Это целый комплекс, поэтому комиссия работала», - прокомментировал министр энергетики журналистам после расширенного заседания Правительства.

    Болат Акчулаков ответил на вопрос, сколько времени потребуется для проведения ремонта энергообъектов.

    «Лет потребуется немало. Во-первых, проблема в следующем: отремонтировать все, что можно отремонтировать. Около 17 объектов, которые требуют незамедлительного ремонта. Мы сейчас смотрим. Опять дело по форме собственности: кто это должен делать – частники, которые владеют станциями, где государство владеет – там государство, бюджет», - считает Болат Акчулаков.

    На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана также поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

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