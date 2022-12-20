Проблема накапливалась годами – Премьер-Министр о ЧП в Экибастузе и Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей нельзя откладывать ни на один день. С таким заявлением выступил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. В то же время серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, проверки только начались.

«В регионах ситуация оказалась хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались. Недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Не решены вопросы и бесхозных сетей. Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам», - отметил Премьер.

Как считает глава Правительства, эта проблема накапливалась годами.

«В итоге, во-первых, мы видим истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов. Это фиксируется в Астане и Алматы, Павлодаре и Актау. Во-вторых, неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и авариям в отопительный сезон. Строятся автономные котельные, загрязняющие атмосферу городов», - перечислил Б. Акчулаков.

«В-третьих, некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных. Долги потребителей и сложности с газификацией. И самое главное – затягивание решения вопросов строительства новых теплоцентралей. Тут в пример можно привести и столичную ТЭЦ-3. Поэтому проверку состояния сетей нужно продолжать», - добавил министр.





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