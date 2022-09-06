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    Проблем с поставками угля быть не должно - Алихан Смаилов

    6 Сентября 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматами регионов работа по подготовке к отопительному сезону проводится по графику. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматами Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подковке объектов социальной сферы и жилых домов к отопительному периоду», - сказал Алихан Смаилов.

    Вместе с тем, как отметил Премьер, есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. Например, в Павлодарской области 66,5%.

    «Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Павлодарская область Цены и тарифы Отопительный сезон Алихан Смаилов Уголь
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