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    Проблем с электроэнергией в Казахстане не будет – Премьер

    15 Ноября 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Никаких проблем с обеспечением электроэнергии в Казахстане не будет. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что энергетика всегда являлась важнейшей отраслью экономики Казахстана.

    «В последнее годы у нас всегда наблюдался профицит электроэнергии. То есть, мы производили больше, чем потребляли. Но в этом году, и, в целом, в среднем рост потребления на 2-3%. В этом году мы зафиксировали 8-процентный рост потребления. Тут, конечно, и развитие экономики и цифровые проекты цифровой экономики повлияли на это. Поэтому какой-то определенный сложился дефицит в определенный период. Я на прошлой неделе был на Жамбылской ГРЭС, наши коллеги работали по Экибастузу. Мы выведем из ремонта и дополнительно введем более 2 тыс МВт, это даст нам возможности полностью снять вопросы потребления электроэнергии как экономикой, так и населением. Никаких проблем с обеспечением электроэнергии в Казахстане не будет», - заверил Аскар Мамин.

    Премьер добавил, что все это будет обеспечено собственным производством.

    «Другой вопрос, экономика развивается, я уже называл количество проектов и обозначил наши планы, нужно дальше развивать энергетику. Для этого мы соответствующий план выстроили. До 2030 года нам минимум более 15 тыс МВт новых мощностей нужно иметь. Туда входит и возобновляемая энергетика, и солнечная, и ветровая, и гидроэнергетика, и газовая генерация. То есть, по сути дела, мы в два раза должны увеличить объем вырабатываемой энергии в предстоящие десять лет. Это большая задача, над которой мы сейчас работаем, и, я уверен, что казахстанская энергетика всегда будет развиваться для обеспечения потребностей. Для этого возможности имеются и Правительство работает над решением этой задачи», - резюмировал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Аскар Мамин
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