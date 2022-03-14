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    Проблем не видим – вице-министр сельского хозяйства РК о запрете экспорта сахара из России

    14 Марта 2022, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай прокомментировал временный запрет России на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации в страны ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках диверсификации поставок прорабатываются поставки сахара-сырца и белого сахара из других регионов. Здесь мы проблем не видим, в целом мировой баланс достаточен, то есть в мировом балансе нет никаких дефицитов, этот продукт может быть замещен другой поставкой», - заявил он в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По данным Министерства торговли и интеграции РК, в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 тыс тонн, что на 89% выше показателя 2020 года. Около 60% потребления сахара и патоки в РК (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец). В прошлом году в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца 506,9 тысяч тонн. Из Российской Федерации в РК было завезено 275,8 тысяч тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Из Бразилии – 164,6 тысяч тонн, Беларуси – 35,5 тысяч тонн, Мексики – 30,4 тысяч тонн.

    При этом, как сообщалось ранее, на сегодня в Казахстане имеется достаточный запас сахара – это порядка 90 тысяч тонн. С учетом ежемесячного потребления республики (порядка 44 тысяч тонн), заводы могут производить порядка 50 тысяч тонн сахара. То есть заводы полностью обеспечивают потребность республики.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Беларусь Россия ЕАЭС Общество
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