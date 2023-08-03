Пробки на проспекте Мангилик Ел: как акимат Астаны намерен решить проблему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На проспекте Мангилик Ел постоянные пробки, на которые жалуются жители столицы. И.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов рассказал, как будет решаться эта проблема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основное направление движения населения строится по принципу «правый берег - левый берег». Строительство мостов через реку Есиль в столице позволит снизить транспортную нагрузку на основные магистрали города по данному направлению, а именно на проспект Мангилик Ел, пр. Туран, пр. Кабанбай батыра. Так, после ввода в эксплуатацию моста по пр. Тауелсиздик прогнозируется снижение нагрузки на проспекте Мангилик Ел на 10%», - ответил и.о. руководителя аппарата акима Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Также немаловажным является строительство продолжения пр. Улы дала в западном направлении, с соединением с ул. Айтматова, что позволит снизить нагрузку на пр. Туран.

Как отметил спикер, эта мера обеспечит транспортный коридор для транзитного движения в обход центра города для легковых и крупногабаритных транспортных средств.