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    Пробивка трех крупных улиц продолжается в Алматы

    27 Июля 2022, 15:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан заявил, что в городе продолжается пробивка проспекта Абая, улиц Саина и Толе би, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер на брифинге РСК отметил, что в мае этого года завершилась пробивка Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека, протяженностью 0,4 км. По его словам, на сегодня продолжается пробивка проспекта Абая и улицы Саина (6,2 км).

    «Уже к концу августа планируем завершить благоустройство и устройство надземных пешеходных переходов на проспекте Абая», - сказал Ернур Абжахан.

    Также он сообщил, что протяженность пробивки улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би составит 3,2 км. Строительно-монтажные работы выполнены на 40%. Полное завершение запланировано на 2023 год.

    По словам замруководителя УГМ, начато строительство пробивки улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города в западном направлении протяженностью 4,5 км. Ведутся подготовительные работы и заготовка материалов.

    «Работы по пробивке улицы Толе би начаты только в этом году. Под пятно строительства автодороги подпадают около 270 земельных участков. Нас ждет огромная работа по выкупу и изъятию. После этого будут начаты работы по переустройству, выносу инженерных сетей, затем приступим к дорожным работам. Тем не менее, для удобства жителей жилого комплекса «Алма Сити» в этом году планируем соединить дорогу от проспекта Алатау в восточном направлении до улицы Жунусова и обеспечить транспортную доступность. Это даст большой транспортный толчок и удобство для местных жителей. В дальнейшем эта дорога будет расширена до шести полос и станет магистральной», - заявил он.

    Ернур Абжахан добавил, что полное завершение проекта запланировано на 2023-2024 годы по мере выкупа (изъятие) земельных участков.

    Ранее сообщалось, что проект пробивки улицы Толе би разделен на два участка: первый участок от улицы Яссауи до улицы Ашимова, протяженностью 2,2 км. Второй участок от улицы Ашимова до границы города, протяженностью 2,3 км. Проектом предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы регулируемого движения с устройством тротуаров и велодорожки. По середине проезжей части будет коридор шириной 15 метров для электрического транспорта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги
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