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    Пробелы в ветеринарном законодательстве озвучил Минсельхоз РК

    4 Апреля 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил ряд пробелов в ветеринарном законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На начальном этапе выработки реформ по ветеринарии был проведен анализ коллизий в нормативно-правовых актах, а также несовершенства применения на практике тех или иных норм ветеринарного законодательства», - сказал Ербол Карашукеев во время Правительственного часа в Мажилисе.

    Это: 1) отсутствие детального функционала надзорных и реализационных функций в части проведения обследования эпизоотических очагов, несвоевременное наложение карантина и ограничительных мероприятий акимами соответствующих территорий привело к ухудшению эпизоотической ситуации на местах, особенно при установлении карантина. Имеются факты, когда наложение карантина затягивалось до 90 дней, соответственно мероприятия по ликвидации очага осуществлялись несвоевременно, что приводило к распространению инфекции;

    2) отсутствие полномочий у ветеринарных специалистов сельских округов по административному воздействию на владельцев скота обусловило невозможность привлечения их к ответственности за нарушение ветеринарных норм и невыполнение ветеринарных мероприятий в очаге. Для этих целей они вынуждены обращаться к ветеринарным инспекторам, находящимся в районном центре, что затягивает процесс выполнения требований ветеринарного законодательства по обеспечению ветеринарной безопасности;

    3) осуществление ветеринарными специалистами МИО несвойственных им функций (отлов бродячих собак и искусственное осеменение сельхозживотных) привело к снижению своевременности и эффективности проведения плановых мероприятий;

    4) наличие конфликта интересов и отсутствие действенного контроля при лицензировании ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции обусловило допуск к реализации некачественной продукции, а также факты фальсификации ветеринарных справок.

    Кадр из видео

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Животные
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