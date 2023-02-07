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    Про изменения начислений пенсии для шахтеров рассказали в Минтруда РК

    7 Февраля 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала, на какой стадии находится рассмотрение вопроса снижения пенсионного возраста шахтерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Тамары Дуйсеновой, Минтруда разработало предложения, которые предусматривают определенную схему пенсионного обеспечения для шахтеров и других категорий граждан.

    «Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но о пенсионном обеспечении работников, которые находятся во вредных условиях труда. Так как мы поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих в горно-металлургическом комплексе и других отраслях. Сегодня рабочая группа завершила работу, подготовила конкретные предложения. Сейчас эти предложения рассматриваются соответствующим финансово-экономическим блоком Правительства и по завершению рассмотрения наших предложений мы уже будем готовы представить свои варианты, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для таких категорий работников», - сообщила министр, отвечая на вопросы депутатов в Сенате Парламента РК.

    В своем докладе Тамара Дуйсенова подробно остановилась на изменениях в проекте Социального кодекса. Для пенсионеров старшего и нынешнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

    Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья.

    Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Общество Пенсия
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