Призывники не привлекаются к работам в Арыси – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призывники не привлекаются к работам на полигоне близ Арыси. Об этом сообщил журналистам министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть поручение Верховного Главнокомандующего, есть государственная необходимость, есть требования жителей Арыси, чтобы побыстрее вывезти все оставшиеся боеприпасы. Мы над этим сейчас работаем», - сказал Нурлан Ермекбаев в кулуарах Правительства.

Для этого, по его словам, привлечено необходимое количество военнослужащих – более 700 человек.

«Мы не привлекаем туда призывников, военнослужащих срочной службы. Только высококвалифицированных, подготовленных саперов, инженеров, военных полицейских. Все военнослужащие только по контракту», - подчеркнул министр.

Между тем, он отметил, что задачу по освобождению города от боеприпасов выполнить могут только профессиональные военные.

«Эта работа, конечно, рискованная. Военнослужащие осознано рискуют, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей Арыси и выполнить задачу, которая перед нами стоит. Кроме военнослужащих эту задачу никто выполнить не может. Для этого требуются высококвалифицированные, подготовленные профессионалы», - заявил Н. Ермекбаев.

«Сейчас прямых угроз каких-то для жителей города нет. Город практически весь зачищен. Основные работы ведутся на территории воинской части, где произошли взрывы», - добавил министр.

Напомним, военнослужащий погиб на полигоне близ города Арысь.