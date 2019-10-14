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Призывники не привлекаются к работам в Арыси – Минобороны

14 Октября 2019 11:27
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Призывники не привлекаются к работам в Арыси – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призывники не привлекаются к работам на полигоне близ Арыси. Об этом сообщил журналистам министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть поручение Верховного Главнокомандующего, есть государственная необходимость, есть требования жителей Арыси, чтобы побыстрее вывезти все оставшиеся боеприпасы. Мы над этим сейчас работаем», - сказал Нурлан Ермекбаев в кулуарах Правительства.

Для этого, по его словам, привлечено необходимое количество военнослужащих – более 700 человек.

«Мы не привлекаем туда призывников, военнослужащих срочной службы. Только высококвалифицированных, подготовленных саперов, инженеров, военных полицейских. Все военнослужащие только по контракту», - подчеркнул министр.

Между тем, он отметил, что задачу по освобождению города от боеприпасов выполнить могут только профессиональные военные.

«Эта работа, конечно, рискованная. Военнослужащие осознано рискуют, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей Арыси и выполнить задачу, которая перед нами стоит. Кроме военнослужащих эту задачу никто выполнить не может. Для этого требуются высококвалифицированные, подготовленные профессионалы», - заявил Н. Ермекбаев.

«Сейчас прямых угроз каких-то для жителей города нет. Город практически весь зачищен. Основные работы ведутся на территории воинской части, где произошли взрывы», - добавил министр.

Напомним, военнослужащий погиб на полигоне близ города Арысь.

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Ключевые слова: Армия, ЧП в Арыси,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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