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    • Призывники будут получать уведомление об освобождении от армии

    2 Августа 2022 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призывники в проактивном режиме будут получать уведомление об освобождении от армии. Эта информация будет доступна в их личном кабинете. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая возможности цифровых технологий, наличие информации в других государственных базах, имеем возможность упростить многие процессы. Чтобы призывнику освободиться от армии, ему необходимо предоставить справки, и только после этого его освобождают от армии. То же самое касается линии здравоохранения. Если человека освобождают от армии из-за болезни, ему тоже необходимо идти, доказывать. То же самое касается инвалидов. Им необходимо прийти в военкомат со всеми справками», - пояснил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК.

    По словам спикера, эти данные имеются у других государственных органов. Это Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной защиты населения, Генеральная прокуратура, Министерство здравоохранения.

    «Путем интеграции баз данных все эти процессы перейдут в проактивный режим. В личный кабинет придет информация о том, что вы освобождены от армии в период обучения», - добавил Дархан Ахмедиев.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Армия #Цифровой Казахстан #Минобороны РК #Вооруженные силы
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