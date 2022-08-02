Призывники будут получать уведомление об освобождении от армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призывники в проактивном режиме будут получать уведомление об освобождении от армии. Эта информация будет доступна в их личном кабинете. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая возможности цифровых технологий, наличие информации в других государственных базах, имеем возможность упростить многие процессы. Чтобы призывнику освободиться от армии, ему необходимо предоставить справки, и только после этого его освобождают от армии. То же самое касается линии здравоохранения. Если человека освобождают от армии из-за болезни, ему тоже необходимо идти, доказывать. То же самое касается инвалидов. Им необходимо прийти в военкомат со всеми справками», - пояснил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК.

По словам спикера, эти данные имеются у других государственных органов. Это Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной защиты населения, Генеральная прокуратура, Министерство здравоохранения.

«Путем интеграции баз данных все эти процессы перейдут в проактивный режим. В личный кабинет придет информация о том, что вы освобождены от армии в период обучения», - добавил Дархан Ахмедиев.



