Призывная кампания стартует в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 марта по 30 июня текущего года в Мангистауской области пройдет весенняя призывная кампания. Об этом сообщил начальник отдела призыва на срочную воинскую службу управления комплектования департамента по делам обороны Мангистауской области Талгат Сарбасов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной 2022 года пополнят около 700 жителей Мангистауской области в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

«С 2022 года оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414. Вместе с тем, практика оповещения посредством повесток будет продолжаться», - сказал представитель оборонного ведомства.

Отмечено также, что ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части. Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» департаментов по делам обороны в нашей области, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.

Традиционно первыми формируются воинские команды для Пограничной службы КНБ РК. Отправки команд Вооруженных сил РК начнутся в середине апреля текущего года. Воинские команды Нацгвардии РК формируются и будут отправлены в июне 2022 года.

«Юношам, имеющим отсрочки от призыва на срочную воинскую службу в связи с прохождением обучения в очной форме, необходимо подать заявки на получение отсрочки через электронный портал Е-лицензия. с приложением соответствующих документов», - пояснил Талгат Сарбасов.

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Председателями областной. городской и районных комиссий являются заместители акимов соответствующих городов и районов. Областную призывную комиссию возглавляет заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.