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    Призыв на срочную службу начался в Казахстане

    1 Марта 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня начался призыв на срочную службу. Об этом сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня в 195 призывных пунктах местных исполнительных органов начнут работу городские и районные призывные комиссии. Их возглавляют заместители акимов. До 12 июля 2023 года ряды войск и воинских формирований Вооруженных Сил пополнят более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований откладывать или освобождаться от призыва. В том числе Вооруженные силы пополнят более 7 тысяч человек, Национальную гвардию - более 6 тысяч, Пограничную службу КНБ - более 3 тысяч, Министерство по чрезвычайным ситуациям - более 3 тысяч, Службу государственной охраны-более - 80 человек», - сказал Бауыржан Артыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Спикер добавил, что призыв на срочную службу и увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленный срок, организуются и проводятся в соответствии с действующим законодательством.

    «Информирование мужчин, подлежащих призыву, осуществляется путем направления индивидуальной повестки. Повестка доставляется по адресу их проживания или на рабочие места. При этом в целях автоматизации данного процесса с 2021 года проводится информирование призывников посредством направления СМС-уведомлений», - резюмировал Бауыржан Артыков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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