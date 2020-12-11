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    Призовые места в конкурсе имени аль-Фараби заняли карагандинские школьники

    11 Декабря 2020, 04:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Республиканский научно-практический центр «Дарын» провёл научный конкурс им. аль-Фараби среди учащихся 8-11-х классов. Интеллектуальные соревнования были посвящены 1150-летию великого учёного Абу-Насыра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Научный конкурс проводился в онлайн-режиме по семи секциям: физика, наука о земле и космосе, математика, информатика, биология, химия и охрана окружающей среды и здоровья человека. Лидировали команды АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Алматы, Нур-Султана, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.

    Карагандинский регион представляли на конкурсе 14 школьников. Дипломы І степени получили учащиеся 11-х классов Айару Аждарова из СШИ Жамбыла и Аяжан Қажымұрат из СШИ «Дарын». Ещё девять школьников Карагандинской области удостоились дипломов ІІ и ІІІ степени.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Наука
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