Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Признаки недобросовестной конкуренции усмотрены в действиях АО «СНПС-Актобемунайгаз»

    22 Октября 2021, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО «СНПС-Актобемунайгаз» при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

    В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО «СНПС-Актобемунайгаз», позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.

    На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО «СНПС-Актобемунайгаз» для принятия мер по их устранению.

    «АО «СНПС-Актобемунайгаз» обратилось с ходатайством в антимонопольный орган о продлении сроков исполнения уведомления, однако в ходатайстве отказано, поскольку для исполнения уведомления не требовалось дополнительного времени», - говорится в сообщении.

    В результате уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Коррупция Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка