Признаки финпирамиды выявили в интернет-проекте «TasksCat»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданам предлагали зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

За приглашение нового участника гражданам начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000%. Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.

«Системы мониторинга установили, что сайт данной финпирамиды не функционирует. Ведется работа по блокировке сайта и защите населения от потери их денег. Для установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрировали в Книге учета информации и направили в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка для заключения. Процессуальное решение примут по результатам проверки», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что департамент АФМ по ЗКО начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды «BINCLOUD». Граждане покупали аренду виртуального майнингового оборудования и ежедневно получали инвестиционный доход.