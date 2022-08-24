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    Признаки финпирамиды выявили в интернет-проекте «TasksCat»

    24 Августа 2022, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданам предлагали зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    За приглашение нового участника гражданам начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000%. Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.

    «Системы мониторинга установили, что сайт данной финпирамиды не функционирует. Ведется работа по блокировке сайта и защите населения от потери их денег. Для установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрировали в Книге учета информации и направили в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка для заключения. Процессуальное решение примут по результатам проверки», - сказано в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что департамент АФМ по ЗКО начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды «BINCLOUD». Граждане покупали аренду виртуального майнингового оборудования и ежедневно получали инвестиционный доход.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Финансовая пирамида Мошенничество
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