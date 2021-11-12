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    Признаки дефицита электроэнергии в РК возникают из-за майнинга и аварийности на станциях – Бекжан Мукатов

    12 Ноября 2021, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Признаки дефицита электроэнергии возникают из-за майнинга и повышенной аварийности на электростанциях. Так разъяснил на брифинге ситуацию в энергосистеме РК главный диспетчер филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора» Бекжан Мукатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Майнинг – это существенный фактор, который оказал большое влияние на рост потребления электроэнергии. 2020 год по сравнению с 2011 годом, характеризовался ростом потребления около 2%. Сейчас мы отмечаем рост свыше 7%, то есть, увеличение в разы. Да, конечно, мы связываем данный рост с увеличением доли майнинга в структуре потребления Республики Казахстан. При этом, в энергосистеме Казахстана сохраняется повышенная аварийность на электростанциях, что, в совокупности, приводит к тому, что возникают признаки дефицита электроэнергии, и потребность в импорте электроэнергии», – сказал Б. Мукатов.

    Также главный диспетчер разъяснил, что контроль за майнинговыми компаниями не входит в компетенцию АО «KEGOC».

    Майнинг – добыча цифровых денег (криптовалюта, биткоины). Майнинг требует больших затрат электричества. Среднее потребление электроэнергии сети биткоина может сравниться с нуждами отдельных стран.

    Ранее о причинах веерных отключений рассказали в АО «KEGOC».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Энергетика Другие государственные органы Криптовалюта
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