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    Признаки ценовых нарушений выявили у крупных поставщиков сахара Акмолинской области

    15 Апреля 2022, 03:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антимонопольный департамент по Акмолинской области вынес уведомления крупным поставщикам сахара в регионе из-за нарушения законодательства в части установления и поддержания цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Акмолинской области, в связи с ростом цен и ажиотажем на рынке реализации сахара был произведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара в регионе.

    «По итогам анализа в действиях двух крупных оптовых реализаторов сахара усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления и поддержания цен. На основании пункта 1 статьи 199 Предпринимательского кодекса РК в адрес двух оптовых поставщиков, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, направлено уведомление о необходимости снижения цены на сахар до обоснованного уровня и впредь не допускать подобных действий», - отметили в департаменте.

    Всего в регионе четыре крупных оптовых реализатора сахара. Уведомление вынесено лишь в отношении двух, потому как у оставшихся доли на рынке составляют менее 5%.

    Напомним, в Министерстве торговли и интеграции РК ранее уже сообщали , что дефицита сахара в Казахстане нет и производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Коррупция Экономика Другие государственные органы Цены и тарифы Регионы Борьба с коррупцией
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