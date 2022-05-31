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    Призеры Всемирной гимназиады-2022 получили 50 образовательных грантов

    31 Мая 2022, 00:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Образовательные гранты и ценные призы в Год детей получили победители и призеры Всемирной гимназиады-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

    30 мая Министерство образования и науки провело торжественную церемонию награждения юных спортсменов. Как сообщалось ранее, казахстанские школьники, впервые участвуя во Всемирной гимназиаде -2022, заняли триумфальное третье место во французской Нормандии, соревнуясь со сверстниками из более чем 70 стран. Сборная РК завоевала 86 медалей.

    Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов вручил ценные подарки и сообщил, что 50 выпускников 11-ых классов в рамках поручения Президента страны получат образовательные гранты на обучение в казахстанских вузах. Учителям и тренерам победителей и призеров были вручены благодарственные письма.

    «Хочу поздравить всех с исторической победой и поблагодарить тренеров, наших школьников и их родителей за столь высокие достижения на мировой арене. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, данного в Послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство. И теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки. Сегодня подписан приказ, и теперь 50 наших призеров гимназиады - выпускников школ получат гранты для обучения в вузах по своему профилю», – отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

    В торжественной церемонии принял участие заместитель Премьер-Министра Е.Л. Тугжанов, который также поздравил призеров и вручил благодарственные письма.

    Школьникам-победителям и призерам вручили также ценные подарки. Среди них – сотовые телефоны, смарт-часы, ноутбуки, пауэрбанки и др.

    Как сообщалось ранее, казахстанские школьники при поддержке МОН РК впервые приняли участие во Всемирной гимназиаде. В сборную Казахстана вошли 234 юных спортсмена. Они соревновались в 18 видах спорта: баскетбол, бокс, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и др.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Образование Вузы МОН
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