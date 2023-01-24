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    Призеров зимней Универсиады встретили в Астане

    24 Января 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Астаны в торжественной обстановке встретили спортсменов, они вернулись с XXXI Всемирной зимней Универсиады-2023, которая прошла в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    В комплексных спортивных соревнованиях приняли участие около полутора тысяч атлетов (832 мужчины, 611 женщины) из 43 национальных студенческих федераций.

    Казахстан представляли 78 членов национальных сборных министерства культуры и спорта.

    Тем самым в общекомандном медальном зачете наши студенты с 11 медалями на 11 месте (5 видов спорта).


    Фото:t.me/nqzairport

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Астана Универсиада
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