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    • Призеров конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в Нур-Султане

    4 Августа 2022 21:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» посвящен семье и его главная цель – укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В целях пропаганды нравственности и семейных ценностей народа, повышения статуса семьи ежегодно проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

    В этом году среди семей, принявших участие в «Мерейлі отбасы», 10 стали лучшими в специальных номинациях:

    В номинации «Жас отбасы» - семья Ауэзовых;
    В номинации «Берекелі отбасы» - семья Серикбаевых;
    В номинации «Салауатты отбасы» - семья Рузахуновых;
    В номинации «Қайсар отбасы» - семья Бузауовых;
    В номинации «Ұлағатты отбасы» – семья Жакыповых.

    «Достойная семья и благородные качества всегда должны быть примером для подражания. С этой целью в 2013 году по инициативе Главы государства был объявлен национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Поздравляю всех с очередным восьмым в стране национальным конкурсом «Мерейлі отбасы»! В конкурсе приняли участие семьи разных категорий столицы. В этом году документы на участие в конкурсе подала 151 семья. В 2019 году – 63 семьи, в 2021 году – 120 семей. Количество заявок показывает, что вопрос укрепления института семьи пользуется большой популярностью и спросом у жителей столицы», – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.

    В ходе торжественной церемонии лучшие были награждены в следующих номинациях:

    В номинации «Үлгілі отбасы» - семья Нургалиевых;
    В номинации «Өнегелі отбасы» - семья Айткожиных;
    В номинации «Қайырымды отбасы» - семья Кусаиновых;
    В номинации «Дарынды отбасы» - семья Ержумановых;
    В номинации «Шығармашыл отбасы» - семья Пташинских.

    Во время мероприятия публика познакомилась с биографией каждой семьи. На экране показали видеоматериалы об участниках.

    Также на торжественной церемонии названы имена победителей конкурса. III и II места присуждены сразу нескольким семьям.

    ІІІ место присудили семье Айткуловых и семье Жунусбековых.
    ІІ место завоевали семья Ауеловых и семья Олжабаевых.
    І место досталось династии Сагитовых.

    Династия Сагитовых сегодня воспитывает 3 дочерей и 3 сыновей. Отец – Дулат Сагитов 1977 года рождения, 45 лет. Работает в паралимпийском тренировочном центре для людей с ограниченными возможностями. Мать – Айнагуль Сагитова 1982 года рождения, 40 лет.

    Все их дочери принимали участие в республиканских танцевальных соревнованиях и занимали призовые места. Одна из дочерей (Алия Сагитова) имеет 1 разряд по художественной гимнастике.

    Старший сын начал спортивную карьеру в хоккейном клубе «Астана».


    Фото : gov.kz






    #Нур-Султан #Общество
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