Призеров конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» посвящен семье и его главная цель – укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В целях пропаганды нравственности и семейных ценностей народа, повышения статуса семьи ежегодно проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

В этом году среди семей, принявших участие в «Мерейлі отбасы», 10 стали лучшими в специальных номинациях:

В номинации «Жас отбасы» - семья Ауэзовых;

В номинации «Берекелі отбасы» - семья Серикбаевых;

В номинации «Салауатты отбасы» - семья Рузахуновых;

В номинации «Қайсар отбасы» - семья Бузауовых;

В номинации «Ұлағатты отбасы» – семья Жакыповых.

«Достойная семья и благородные качества всегда должны быть примером для подражания. С этой целью в 2013 году по инициативе Главы государства был объявлен национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Поздравляю всех с очередным восьмым в стране национальным конкурсом «Мерейлі отбасы»! В конкурсе приняли участие семьи разных категорий столицы. В этом году документы на участие в конкурсе подала 151 семья. В 2019 году – 63 семьи, в 2021 году – 120 семей. Количество заявок показывает, что вопрос укрепления института семьи пользуется большой популярностью и спросом у жителей столицы», – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.

В ходе торжественной церемонии лучшие были награждены в следующих номинациях:

В номинации «Үлгілі отбасы» - семья Нургалиевых;

В номинации «Өнегелі отбасы» - семья Айткожиных;

В номинации «Қайырымды отбасы» - семья Кусаиновых;

В номинации «Дарынды отбасы» - семья Ержумановых;

В номинации «Шығармашыл отбасы» - семья Пташинских.

Во время мероприятия публика познакомилась с биографией каждой семьи. На экране показали видеоматериалы об участниках.

Также на торжественной церемонии названы имена победителей конкурса. III и II места присуждены сразу нескольким семьям.

ІІІ место присудили семье Айткуловых и семье Жунусбековых.

ІІ место завоевали семья Ауеловых и семья Олжабаевых.

І место досталось династии Сагитовых.

Династия Сагитовых сегодня воспитывает 3 дочерей и 3 сыновей. Отец – Дулат Сагитов 1977 года рождения, 45 лет. Работает в паралимпийском тренировочном центре для людей с ограниченными возможностями. Мать – Айнагуль Сагитова 1982 года рождения, 40 лет.

Все их дочери принимали участие в республиканских танцевальных соревнованиях и занимали призовые места. Одна из дочерей (Алия Сагитова) имеет 1 разряд по художественной гимнастике.

Старший сын начал спортивную карьеру в хоккейном клубе «Астана».





Фото : gov.kz



















