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    Призером двух международных математических олимпиад стал школьник из Караганды

    25 Марта 2021, 22:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В дистанционном формате прошли XXXIII Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и ХХ Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь». В состязаниях школьников, одарённых в математике, принял участие учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин, передает МИА «Казинформ».

    Карагандинец завоевал две медали: стал серебряным призёром Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и занял третье место в олимпиаде «Шёлковый путь».

    В этом году в Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде участвовали представители 38 стран: Аргентины, Австралии, Канады, Гонконга, Индонезии, Японии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, России, Сингапура, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, США, Турции и других.

    В Международной математической олимпиаде «Шёлковый путь» участвовали школьники стран, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути: Китая, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и других.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Наука Олимпиада Общество Молодежь
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