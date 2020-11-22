Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Призерами всемирной олимпиады по робототехнике стали школьники из Семея

    22 Ноября 2020, 15:43

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники из Семея стали призерами Всемирной олимпиады по LEGO робототехнике WRO 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) физико-математического направления города Семей.

    В учебном заведении сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, организаторы провели соревнование в онлайн-формате. Олимпиада прошла с 12 по 15 ноября в канадском Монреале, в ней приняли участие около 450 команд из 50 стран.

    Нынешний сезон был посвящен теме «Климатический отряд» (Climate squad). Каждая команда, участвующая в соревновании, должна была преодолеть неблагоприятные и опасные климатические условия и создать робота, способного решить проблемы, связанные с изменением климата. Учащиеся 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Семей Мирас Муратканов и Нурбол Мактаев активно приняли участие в олимпиаде и заняли шестое место в категории «Surprise». Всего в этой категории соревновались 184 команды. Робототехники в категории от 16 до 19 лет боролись за призовые места, которых всего было восемь.


    «Это было наше первое участие с Мирасом в олимпиаде мирового уровня. Раньше нам доводилось участвовать в соревнованиях республиканского уровня и занимать призовые места. Мы с нашим учителем Бахытбеком Нурлыбековичем стали основательно готовиться, после того, как услышали о своем участии на соревнованиях. Этот конкурс стал для нас большой практической площадкой. Мы были очень рады видеть себя среди победителей и очень благодарны своей школе и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за возможность принять участие в этой олимпиаде и испытать свою удачу», - рассказал Нурбол Мактаев.

    По словам учащихся, организаторы олимпиады в этом году внесли некоторые изменения, и ребятам для выполнения заданий в категории «Surprise» отводилось всего 24 часа. В рамках этого задания, члены команды создали нового робота, четко разработав программу его действий, как движение, ходьба, выполнение определенных задач.

    Напомним, что имена двух юных робототехников хорошо известны в Семее. В прошлом году именно они в честь 175-летия Абая создали робота-домбриста, который сыграл произведение поэта «Тор жорға». За эту работу они были удостоены приза акима города за вклад в реализацию государственной молодежной политики.


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Наука Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан
    Нам нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности - Кунсулу Закарья
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали