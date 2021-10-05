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    Призерами командного ЧМ по шахматам среди женщин стали столичные спортсменки

    5 Октября 2021, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спортсменки Динара Садуакасова и Меруерт Камалиденова завоевали две бронзовые медали в личном зачете, командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин прошел в испанском городе Ситжесе. В соревновании приняли участие лучшие шахматисты из 12 стран мира: США, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Индии, Испании, Польши, России, Франции, Украины и Казахстана.

    Международный гроссмейстер Динара Садуакасова сыграла на второй доске и завоевала бронзу в личном зачете. Она продемонстрировала стабильно успешную игру. Также бронзовой медали в личном зачете удостоилась 16-летняя шахматистка, международный мастер Меруерт Камалиденова. Столичная спортсменка, сыгравшая на третьей доске, показала отличный результат в игре против команд Индии и Украины.

    В командном зачете сборная страны оказалась в четверке лучших.

    Победителями первенства стали россиянки, сборная Индии заняла второе место. Третье место поделили между собой шахматистки из Украины и Грузии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Испания Шахматы
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