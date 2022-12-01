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    Призерами ІХ республиканского конкурса искусств «Ақберен» стали 36 школьников

    1 Декабря 2022, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 36 школьников из разных регионов страны стали победителями и призерами ІХ республиканского конкурса искусств «Ақберен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В творческих соревнованиях приняли участие более 1800 обучающихся 8-11 классов. Школьники состязались в ораторском искусстве, конкурсе знаний, написании эссе, состязании акынов-импровизаторов, владении народными инструментами, поэтическом конкурсе.

    «Акберен» ежегодно объединяет самых творческих, талантливых детей нашей страны. Число участников с каждым годом растет. Если в 2021 году приняли участие 94 школьника, то в этом году 130 школьников прошли на республиканский этап.

    По итогам всех этапов конкурса 36 детей стали призёрами. Все они награждены дипломами Министерства просвещения и ценными подарками от компании «Технодом». В частности за первое место дети получили ноутбуки, второе - планшеты, третье - наушники и электронные книги.

    «Сегодня в стране создаются условия для раскрытия потенциала и поддержки одаренных детей. К примеру, победителям интеллектуальных олимпиад предоставляются образовательные гранты, выделяются квоты при поступлении в специализированные школы для одаренных детей», проводятся различные олимпиады и конкурсы», - рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.
    Минпросвещения РК
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