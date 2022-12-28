Призерам Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ –В Жамбылской области наградили победителей премии «Жыл үздігі – 2022». В торжественной церемонии награждения принял участие глава региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Аким области Нуржан Нуржигитов, который принял участие в торжественной церемонии награждения, в своем выступлении остановился на достижениях региона в сфере спорта.

«Спортсмены области в этом году завоевали около 1500 медалей на республиканских и международных соревнованиях. В настоящее время 683 атлета входят в национальную сборную страны по своему виду спорта.

Главой государства поставлены конкретные задачи по развитию массового спорта. По итогам 2022 года показатель участия в массовом спорте составляет 39,1 % населения региона. До 2025 года этот показатель планируется довести до 50 %», - сообщил аким.

Он также проинформировал, что во всех городах и районных центрах, а также в селах строятся спортивные объекты. По его словам, в этом году в Таласском и Кордайском районах введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы. По области введено в эксплуатацию 62 спортивные площадки. Еще три спортивных объекта намерены сдать в эксплуатацию до конца года.

Аким наградил победителей премии «Жыл үздігі – 2022». Ключи от квартир вручены призерам ХХІV летних Сурдлимпийских игр Габиту Есжанову, Гасыру Тургынбаю, Анне Краморовой, Асану Нуржану, Фериде Кара Оглы, Олжасу Рысжанову, Эвелине Егембердиевой, Айдосу Тугельбаеву.

Также тренеру по армрестлингу областной специализированной детско – юношеской спортивной школы № 2 Виталию Трубину вручен нагрудный знак «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін», руководителю Сарысуской районной федерации скачек Алпысбаю Исабаеву – нагрудный знак «Құрметті спорт қызметкері».

Ряду спортсменов вручили почетные грамоты Министерства культуры и спорта РК, нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетные грамоты и благодарственные письма акима Жамбылской области.

Кроме того, спортсменам, претендующим на получение лицензии на ХХХІІІ летние Олимпийские и XVIІ летние Паралимпийские игры Париж – 2024, были вручены сертификаты и нагрудные знаки Национального Олимпийского комитета.



