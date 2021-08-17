Призерам Олимпийских игр вручили ключи от квартир в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области чествовали призеров Олимпиады в Токио Зульфию Чиншанло и Игоря Сона. Им были вручены ключи от квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

«Ваши спортивные заслуги высоко оценил Президент страны. Вы удостоены государственных наград. Зульфия награждена орденом «Достық» ІІ степени, Игорь - орденом «Құрмет». Ведь бронзовая медаль в Олимпийских играх - это большое достижение, наглядный результат долгого упорного труда вас и ваших тренеров. Вы - гордость нашей страны. Вам на постоянной основе оказывается вся необходимая государственная поддержка. Со своей стороны мы продолжим помогать и поддерживать вас. Сегодня от имени жетысусцев поздравляю вас с весомой победой и желаю покорения новых спортивных вершин», - сказал Амандык Баталов в своей приветственной речи, вручив спортсменам Почетные грамоты акима области и ключи от квартир.

Зульфия Чиншанло стала счастливой обладательницей трехкомнатной квартиры, а Игорь Сон - двухкомнатной. Награждены были и тренеры спортсменов. Им были вручены денежные сертификаты на сумму 2 млн тенге каждый.

С ответным словом выступил бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2019 года Игор Сон, который поблагодарил за оказываемую спортсменам помощь и поддержку:

«Выражаю искреннюю благодарность Президенту страны за оказываемую нам, спортсменам, помощь по всем аспектам. Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы опрадать оказанное доверие. Впереди Азиатские игры. Будем к ним активно готовиться, чтобы завоевать самые высокие награды», - отметил он.

Благодарность выразил тренер Игоря Сона Сергей Седов:

«На протяжении 13 лет я работаю тренером в спортинтернате. Теперь у меня еще двое воспитанников стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Первая - Карина Горичева, теперь и Игорь. Я весьма рад этому. От имени тренеров благодарю за создаваемые условия для успешных тренеровок наших спортсменов. Мы продолжим работать на результат, чтобы принести медали стране и области», - подчеркнул он.

В ходе встречи спортсмены поделились планами на будущее, рассказали о своих целях и особенностях спортподготовки.

Как отметил Амандык Баталов, Алматинская область воспитала целую плеяду чемпионов, что стало возможным благодаря всесторонней государственной поддержке.

«Недавно мы сдали в эксплуатацию олимпийских бассейн, которому нет аналогов в Центральной Азии. На плавание записались уже порядка 850 детей, которые далее будут проходить отбор. Верю, что многие из них в будущем порадуют нас своими успехами и победами. Согласно поручению Елбасы по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов по стране ввели в регионе уже 13 ФОКов, еще пять будет, один из которых в отдаленном Балхашском районе уже полностью готов к работе. При этом мы уделяем особое внимание обустройству спортобъектов, материально-технической базе. Это все дает свои результаты, способствую развитию массового спорта и выявлению новых талантов. Еще раз поздравляю вас с яркими победами, добытыми упорством, силовой воли и верой в себя. Желаю дальнейших успехов и всего самого наилучшего», - подытожил встречу аким области Амандык Баталов.