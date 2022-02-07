Призерам международных олимпиад хотят предоставить возможность поступления в вузы без сдачи ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют призерам международных олимпиад предоставить возможность для поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МОН отметил, что в рамках реализации поручений Главы государства, данных на заседании НСОД, нами была утверждена новая Модель развития дошкольного воспитания и обучения. Меняются типовые программы, проводится работа по повышению квалификации.

«В 2021 году мы ввели государственный контроль в систему дошкольного обучения и воспитания. Более 10 лет назад для ускоренного увеличения охвата детей и развития частных детских садов было решено освободить их от лицензирования и аттестации. Сейчас же при 99%-ом охвате детей важно обеспечить выполнение государственного стандарта во всех дошкольных организациях», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что для поддержки одаренных детей разработан и внесен в Мажилис законопроект, предусматривающий выплату денежных премий призерам международных олимпиад, а также педагогам-тренерам.

«В дополнение к принимаемым мерам мы планируем предоставить призерам возможность для поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.