+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Призерам международных олимпиад хотят предоставить возможность поступления в вузы без сдачи ЕНТ

7 Февраля 2022 12:41
Поделиться:
Призерам международных олимпиад хотят предоставить возможность поступления в вузы без сдачи ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют призерам международных олимпиад предоставить возможность для поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько частных школ открылось в Казахстане за год
Студентам повысят стипендии в Казахстане Сколько вузов закрыто в Казахстане из-за снижения качества образования Какие новшества были внедрены в сфере образования и науки РК

Глава МОН отметил, что в рамках реализации поручений Главы государства, данных на заседании НСОД, нами была утверждена новая Модель развития дошкольного воспитания и обучения. Меняются типовые программы, проводится работа по повышению квалификации.

«В 2021 году мы ввели государственный контроль в систему дошкольного обучения и воспитания. Более 10 лет назад для ускоренного увеличения охвата детей и развития частных детских садов было решено освободить их от лицензирования и аттестации. Сейчас же при 99%-ом охвате детей важно обеспечить выполнение государственного стандарта во всех дошкольных организациях», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что для поддержки одаренных детей разработан и внесен в Мажилис законопроект, предусматривающий выплату денежных премий призерам международных олимпиад, а также педагогам-тренерам.

«В дополнение к принимаемым мерам мы планируем предоставить призерам возможность для поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Вузы   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько частных школ открылось в Казахстане за год
Студентам повысят стипендии в Казахстане
Сколько вузов закрыто в Казахстане из-за снижения качества образования
Какие новшества были внедрены в сфере образования и науки РК
Популярное
1 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
2 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
3 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
4 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
5 Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
6 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Читайте также
На холод в школьных кабинетах пожаловались родители учеников акиму СКО
В Павлодарской области нивелируют разницу между городскими и сельскими школами
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив