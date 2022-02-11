Призер Олимпиады в Пекине поблагодарил команду Казахстана по шорт-треку

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Российский шорт-трекист Семён Елистратов, который выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 1500 метров последний год тренируется вместе с командой Казахстана на всех учебно-тренировочных сборах. В интервью Olympic.kz атлет поблагодарил казахстанцев и товарищей по льду, передает МИА «Казинформ».

Напомним, что в финальном забеге на «полуторке» вместе с Семеном бежал казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов.

«Я благодарю и приклоняю колени перед всем казахским народом, за те условия, которые они нам создали перед Олимпийскими играми. Просто кланяюсь Национальному олимпийскому комитету Казахстана. Потому что, когда в начале января в стране были беспорядки, нас закрыли на стадионе и создали все условия, чтобы мы готовились, не отвлекаясь. Благодарю всю команду Казахстана по шорт-треку: Адиля, Дениса, Абзала и всех-всех ребят, потому что я готовился и тренировался весь последний год с ними. Я их очень люблю и эта медаль – их награда тоже. Мой тренер Максимов Андрей Иванович последний год является тренером-консультантом сборной Казахстана и я просто пошел за своим наставником. Сборная Казахстана очень прогрессирует, это первая Олимпиада Адиля, а он уже бежал в финале. Я ему несколько раз сказал: «Адиль, работай и ты тоже поднимешься на пьедестал, потому что в твоих глазах я вижу себя молодого». Я думаю, у ребят большое будущее. Большое спасибо всему казахскому народу», - сказал Семен Елистратов.

После финального забега на 1500 метров, болельщиков особенно тронул момент, когда Галиахметов первым стал поздравлять Елистратова.

«Когда я еще только мечтал попасть на Олимпийских игры и смотрел их по телевизору, Семен Елистратов был моим кумиром. После мы стали тренироваться вместе. И вот уже год мы идем бок о бок, каждую тренировку проводим вместе. Очень сдружились и сблизились. Я научился у него многому, вижу, как улучшил свои навыки благодаря его помощи. Очень благодарен ему. В нашем виде спорта необходимо тренироваться с лучшими, чтобы расти и двигаться вперед. А Семён как раз-таки такой спортсмен, за его плечами мировые и олимпийские медали. И что самое главное - он хороший друг, который всегда рад подсказать и помочь. Лично мне и всем нашим спортсменам в команде пошли на пользу совместные предолимпийские тренировки. Что также очень важно - вместе с нами тренировались и наши юниоры, для них это хорошая возможность и большая школа», - сказал Адиль Галиахметов.

Отметим, Андрей Максимов является тренером-консультантом команды Казахстана по шорт-треку с 1 января 2021 года, а также первым тренером олимпийского чемпиона (2014) и двукратного бронзового призёра Игр (2018, 2022) по шорт-треку Семёна Елистратова.



