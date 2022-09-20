Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Призер чемпионата мира дебютировал за «Барыс»

    20 Сентября 2022, 20:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Словацкий голкипер и новичок астанинского «Барыса» Юлиус Гудачек в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» дебютировал за казахстанский клуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    34-летний вратарь астанинской команды впервые в сезоне сыграл за столичную команду, выйдя на лед во встрече с «Автомобилистом», которая проходит в данные минуты.

    Предыдущим клубом Гудачека была «Спарта» из чешской Праги.

    Юлиус является серебряным призером чемпионата мира 2012-го года, который состоялся в Хельсинки (Финляндия) и Стокгольме (Швеция). В финале словаки проиграли сборной России.

    Фото: sports.kz
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров