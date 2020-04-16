Приземление экипажа космического корабля «Союз МС-15» покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, 17 апреля 2020 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-15». На Землю возвращается экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, моменты расстыковки космического корабля с МКС, открытие и закрытие переходных люков, сам момент посадки спускаемой капсулы можно увидеть в прямой трансляции.

Ожидается, что капсула с космонавтами приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказган 17 апреля в 11 часов 16 минут по времени Нур-Султана. Видеотрансляция на сайте Роскосмоса начнется за полчаса до посадки, в 10 часов 50 минут.

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса круг людей, встречающих космонавтов, жестко ограничен. Не будет и традиционных торжеств в честь экипажа и пресс-конференции в одном из казахстанских аэропортов. После посадки и медицинского осмотра экипаж на самолетах полетит на Байконур. Далее дороги Олега Скрипочки, Эндрю Моргана и Джессики Меир разойдутся: россиянин полетит в Москву, в Звездный городок, а американцы возьмут курс на свою родину.