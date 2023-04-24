Приз кинофестиваля «Зилант» передали Телерадиокомплексу Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В офис Телерадиокомплекса Президента РК в Астане прибыл приз за лучший документальный фильм кинофестиваля «Зилант», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документальный фильм «Почему умирает каспийский тюлень?» стал победителем в номинации «Лучший фильм об окружающей среде». Режиссером картины является Акылбек Шальжанов.

В фильме рассматриваются версии причин гибели каспийского тюленя, популяция которого за последние 100 лет сократилась на катастрофические 90%. В Красную книгу Казахстана каспийская нерпа занесена в 2020 году.

Для Акылбека Шальжанова это первая награда международного уровня за время работы в Телерадиокомплексе Президента РК. Над фильмом команда работала около полумесяца.

«Приз для нас – это, во-первых, оценка нашей работы. Во-вторых, мы хотели не просто снять документальный фильм, но и донести проблему до народа. Это крупный фестиваль, в котором участвовали все страны Содружества Независимых Государств. И это награда – не только моя заслуга, а всей команды, это результат нашей совместной работы. Автор сценария - Константин Харламов, группа операторов, сотрудники центра по изучению тюленей - все вместе мы провели исследование и попытались ответить на вопрос, почему же гибнут каспийские тюлени. Ну а самая главная для нас награда – это понимание того, что эта проблема затронула души зрителей», - рассказал режиссер корреспонденту МИА «Казинформ».

Он отметил, что идея документального фильма родилась после того, как Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял проблему гибели тюленей. О необходимости спасения этого вида млекопитающих Президент заявил в ходе шестого Каспийского саммита, который прошел 29 июня 2022 года в Ашхабаде.

Международный кинофестиваль «Зилант» состоялся 25-26 февраля в Казани.

Целью кинофестиваля является обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов стран мира, создание атмосферы незабываемого праздника, расширение кругозора и интеллектуального уровня детей, молодежи и взрослых из разных стран.



