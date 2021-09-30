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    Приюту для женщин и детей передали благотворительную помощь в Нур-Султане

    30 Сентября 2021, 20:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Корея в Республике Казахстан вместе с сообществом студенческих клубов «Friends of Korea» провели мероприятие по вручению благотворительной помощи приюту фонда «Коргау», приуроченное к празднику - Дню основания Кореи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-сок и группа «Friends of Korea» передали необходимую приюту бытовую технику на общую сумму 3 500 долларов США.

    Посол Ку Хонг-сок выразил слова признательности руководителю фонда «Коргау» Анне Рыль за ее тяжелый труд в руководстве приютом для женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации, на протяжении уже 10 лет.

    «Казахстан и Корея являются близкими дружественными странами, которые поддерживая друг друга, преодолевают этот затяжной трудный период пандемии. После состоявшегося Государственного визита Президента Республики Казахстан К.К. Токаева в Корею в августе дружественные отношения между странами еще больше укрепились. Я желаю, чтобы теплота души корейского народа передалась всем жителям данного приюта и согревала вас в предстоящую зиму», - сказал посол.

    «Мы очень благодарны за помощь. Переданная вами бытовая техника - это все самое необходимое для нашего приюта. Также переданные вами швейная машинка и печь могут дать возможность проживающим здесь женщинам зарабатывать на жизнь», - сказалаАнна Рыль.

    Заместитель представителя структуры «ООН-Женщины» в Казахстане Дина Амришева отметила вклад фонда в развитии и защиты прав женщин.

    «Мы стремимся разрабатывать различные программы, стратегии в сфере гендерной политики, и поддержка таких активистов как Анна, является бесценной в нашем общем деле. Мы рады, что Посольство Кореи принимает участие и поддерживает не только словом, но и делом наших партнеров», - прокомментировала Дина Амришева.

    «От лица студентов мы хотели бы поблагодарить посольство за организацию данного мероприятия. Это мероприятие является очень важным, поскольку в это тяжелое время, когда пандемия охватила весь мир, особенно важно протягивать руку помощи и приходить на выручку друг к другу. Подобные мероприятия способствуют установлению взаимосвязи, развитию дружеских отношений между двумя странами», - отметила представитель группы «Friends of Korea» Адия Абдрахманова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Благотворительность Корея
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