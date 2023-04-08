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      Северо-Казахстанская область

    Приют для животных намерены построить в СКО

    8 Апреля 2023, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют построить государственный приют для бездомных собак и кошек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления ветеринарии Олжас Болыспаев на брифинге отметил, что в регионе действуют три частных приюта. В акимате Петропавловска выделили 13 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на строительство центра для временного содержания животных на 200-250 бродячих собак и кошек.

    «Ветеринарная служба приостановила деятельность по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек. Регулирование численности бродячих животных осуществляется только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Будет предусмотрена вакцинация таких животных от бешенства», - сказал О.Болыспаев.

    Работу по стерилизации и чипированию бродячих собак уже начали. Служба отлова доставляет в ветеринарную клинику «ВетЛекарь», где животных стерилизуют, данные вносят в информационную систему учета домашних животных «ТАNBA». После стерилизации собак будут возвращать туда, откуда их отловили.

    О.Болыспаев напомнил, что с сентября этого года владельцы домашних животных должны поставить на учет своих питомцев. В области функционирует информационный сервис по учету животных «ТАNBA», в котором зарегистрировано 519 домашних животных.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Животные
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