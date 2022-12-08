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    Привязавшего собаку к авто алматинца наказали

    8 Декабря 2022, 17:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором запечатлен движущийся автомобиль, к которому привязана собака. Полиция Алматы наказала водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что сотрудники управления местной полицейской службы провели проверку, по результатам которой приняты меры в соответствии с законодательством РК.

    «По указанному факту гражданин Т., 1988 года рождения, привлечен к административной ответственности согласно статье 407-2 части 1, пункта 4 КоАП РК в виде административного штрафа в размере 10 МРП», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    В сентябре также сообщалось, что водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по дороге в Алматинской области. Тогда он тоже был наказан.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео Животные
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