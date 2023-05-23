Привозить членов семей запретят иностранным студентам в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Правительство Великобритании со следующего года запретит иностранным студентам привозить с собой иждивенцев и членов семей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На фоне борьбы с иммиграцией британский кабмин предложил запретить иностранным студентам привозить с собой семью за исключением аспирантов последипломных исследований (post-graduate research).

Новые правила вступят в силу для студентов с января следующего года. Также они лишатся возможности менять тип визы с образовательной на рабочую, пока их учеба не завершена.

В прошлом году Великобритания выдала почти полмиллиона студенческих виз, а число иждивенцев иностранных студентов увеличилось на 750% с 2019 года – до 136 тысяч человек.

«Правительство также пересмотрит размер средств, которые студенты должны иметь, чтобы доказать, что они могут позаботиться о себе и своих иждивенцах в Великобритании», - отмечается в опубликованном во вторник заявлении британского кабмина.

Хотя британская стратегия в области международного образования играет важную роль в поддержке экономики Великобритании, тем не менее она не должна идти в ущерб обязательствам правительства перед британской общественностью по снижению общего уровня миграции.



