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    Привлекших 1,3 млрд тенге под видом кооператива руководителей финпирамиды задержали в Казахстане

    28 Февраля 2022, 17:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителей Потребительского кооператива «Елімай-2019» по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Следствием установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.

    Учредители потребительского кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.

    Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.

    С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан , которые признаны потерпевшими.

    С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.

    Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Департаментами по г. Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории этих регионов.

    При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Суды Регионы Казахстана
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