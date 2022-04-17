Привлекающим иностранных туристов отечественным операторам будут выплачиваться субсидии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественным операторам, привлекающим иностранных туристов, будут выплачиваться субсидии. Об этом заявил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью стимулирования внутреннего туризма вступило в силу законодательство, где предусмотрены меры государственной поддержки. В частности, субсидирование деятельности операторов, привлекающих в страну иностранных туристов, возмещение затрат на строительство и ремонт туристических объектов и придорожных пунктов обслуживания. Также субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов и закуп туристических автобусов. Также к мерам государственной поддержки относится возмещение затрат на приобретение техники для горнолыжного курорта и необходимого оборудования», - сказал Талгат Аманбаев.

Глава компании также напомнил о том, что не остаются без внимания и дети. То есть, субсидируется авиабилет детей(Kids Go Free) в составе турпакета.

Глава Kazakh Tourism пояснил, насколько отечественные туристические компании готовы к новому туристическому сезону.

«Текущий сезон даст новый импульс для развития внутреннего туризма. Пандемия, продлившаяся два года, заметно сказалась на этой отрасли. В этой связи возлагаем особую надежду на представителей отечественного туристического бизнеса. Сегодня ведется активная работа по подготовке к новому туристическому сезону. С нашей стороны будет продолжен проект по совершенствованию профессионального образования представителей туристической сферы», - добавил Т. Аманбаев.