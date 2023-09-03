Привлекать казахстанских инвесторов в крупные проекты призвал экономист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что главная цель намеченных реформ – стабильный экономический рост и увеличение к 2029 году объема национальной экономики в два раза до 450 миллиардов долларов. Этот вопрос был обсужден в эфире программы «JJ-Talk» на канале «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению казахстанского экономиста Олжаса Кудайбергенова, эта цель вполне достижима. Одним из главных факторов может стать грамотно организованная инвестиционная политика.

«По сути, в экономике достаточное количество денег. Например, если наш бюджет составляет 25 трлн тенге, то его дефицит составляет 3,5 трлн тенге. Он покрывается из Национального фонда. Сумма 3,5 трлн тенге кажется очень большой, но в доле ВВП это 2,5%. В норме доля дефицита бюджета в ВВП не должна превышать 3%. Если оно ниже этого значения, то это не проблема. Поэтому говорить, что денег нет, некорректно», - сказал эксперт.

Экономист призвал вместо поиска внешних инвесторов для масштабных проектов предложить оптимальные условия потенциальным внутренним инвесторам.

«Конечно, денег в экономике может не хватить на масштабные проекты. В таком случае необходимо привлекать инвесторов или привлекать кредиты извне. При этом у нас есть свои внутренние инвесторы. Если бы им были созданы правильные условия, они бы вложили свои деньги в масштабные проекты», - добавил он.

Напомним, 1 сентября на совместном заседании палат Парламента РК Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.