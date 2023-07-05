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    Привлекать художников для работы над дизайном ЖК в Астане предложил эксперт из США

    5 Июля 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гость из США, глава образовательного центра Steppe Global Education Джоэл Эриксон поделился своими впечатлениями об Астане на форуме городов-побратимов. По его словам, дома в столице выглядят одинаково и было бы неплохо привлечь художников для их дизайна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ваши квартиры выглядят одинаково. И это, конечно, чуть скучно. Но у нас в США, честно говоря, та же самая проблема. Строят новые квартиры, и они выглядят одинаково. Нужна разнообразность, может быть, нужно внедрить художников, чтобы неформальный сектор мог включиться тоже», - сказал Джоэл Эриксон.

    Также гостя обрадовало то, что в столице увеличивается число кафе, развиваются зеленые зоны.

    «Я работаю в сфере образования, поэтому мне было бы интересно посмотреть на ваши кампусы. Если у вас есть зоны для инноваций, их можно было бы внедрить в разный неформальный сектор», - добавил он.

    В столице проходит форум городов-побратимов Астаны. В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций. В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Строительство
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