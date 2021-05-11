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    Привлечение за управленческие ошибки ведет к падению инициативы среди госслужащих – Марат Ахметжанов

    11 Мая 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Привлечение должностных лиц к ответственности за управленческие ошибки ведет к падению инициативы среди госслужащих. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Привлечение должностных лиц (к ответственности), которые совершают управленческие ошибки ведет к тому, что инициатива среди государственных служащих падает. Никто не хочет на себя принимать обязательства, потому что боятся. Очень тонкая грань между управленческой ошибкой и коррупционным преступлением, поэтому они боятся ее переступить», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам.

    На сегодня, по его словам, стоит задача выработать механизмы, которые бы четко разделили, где это ошибка, а где преступление.

    «Поэтому наша задача - выработать механизмы, которые бы четко разделили, где это ошибка, а где преступление. Когда мы это разграничим, у нас будет больше времени бороться со скрытыми формами (коррупции), коррупционными схемами. Поэтому мы на сегодня убираем рейтинги по показателям – по количеству преступлений и будем продуктивно работать», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

    Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов совместно с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым посетили столичный департамент Антикоррупционной службы.

    В ходе проведенного межведомственного совещания руководитель надзорного органа страны ознакомился с работой сотрудников агентства в условиях новых положений уголовного закона и их взаимодействие с прокурорами по согласованию процессуальных решений в электронном формате. Такая работа реализуется в рамках поручения Президента по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса для усиления защиты прав граждан.

    В своём выступлении председатель агентства Марат Ахметжанов отметил, что полноценное внедрение трехзвенной модели позволит устранить обвинительный уклон в работе, исключить процессуальные ошибки следователей и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания. Руководитель столичного департамента Антикоррупционной службы ознакомил глав ведомств с принимаемыми мерами по переориентированию следственно-оперативной работы на минимизацию вовлечения граждан и госорганов в уголовную орбиту, устранению излишней криминализации управленческих ошибок и внедрению в работу современных цифровых технологий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы
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