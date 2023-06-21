Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин предложил задействовать казахстанских олигархов в процессе развития теплоэнергетической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не можем бесконечно увеличивать тариф, из бюджета тоже, потому что возможности бюджета ограничены. Если привлекать инвестиции, то это также будет связано с тарифом. Мы должны будем это вернуть», - сказал Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса.

Он озвучил альтернативное предложение.

«Возможно, кто-то скажет, что это популизм, но у меня есть предложение: у нас в Forbes есть более 160 миллионеров и миллиардеров. Их нужно распределить по регионам. Раз они обогатились за счет нашего государства, пусть теперь они помогают государству, населению, власти. Можно это продумать. У них же есть возможности», - добавил спикер.