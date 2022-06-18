Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Привлечь научно-исследовательские институты к строительству дорог намерены в РК

    18 Июня 2022, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из основных направлений деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК является внедрение новых технологий и материалов в автодорожной отрасли. Центр пригласил казахстанских ученых к сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с этим Центр приглашает потенциальных поставщиков к плодотворному сотрудничеству по внедрению Новых технологий и материалов в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, направленных на снижение материалоемкости и себестоимости дорожных конструкций, повышение прочностных характеристик конструктивных слоев дорожной одежды, эксплуатационного ресурса покрытий, внедрение современных машин и механизмов, совершенствование методов строительства и проектирования. А также применение современных методов строительства/проектирования искусственных сооружений для снижения себестоимости, сроков и повышения безопасности дорожного движения», - отмечают в пресс-службе ведомства.

    Также Центр приглашает к сотрудничеству научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения и научных деятелей по предложениям научных открытий, исследований и развитию автодорожной отрасли.

    По всем интересующим вопросам можно обратиться в Национальный центр качества дорожных активов, направив письменное обращение на e-mail: info@sapaortalygy.kz или связаться по следующим телефонным номерам: +7(708) 599-48-69, +7(705) 106-00-78.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Дороги МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали