Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Привлечь к футболу матерей и бабушек планируют в Казахстане

    10 Марта 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана и QJ League Рохус Шох поделился планами по созданию женской футбольной юношеской лиги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2025 года будет выбран формат U-17. Будут участвовать 10-12 команд», - сказал Рохус Шох на пресс-конференции, посвященной созданию казахстанской юношеской футбольной лиги.

    Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о планах по привлечению к занятиям футболом матерей и бабушек.

    «Это абсолютно новый для нас проект. Весь прошлый год мы изучали, что представляет собой женский футбол, как к нему нужно подходить. Он вроде есть и вроде бы его нет. Мы готовим большую программу «Футбол для женщин». Она предназначена не только для девочек и профессиональных футболисток, но и для матерей детей, занимающихся футболом, а также для их бабушек», - заявил спикер.

    По его словам, программу запустят в 2023 либо в 2024 году.

    «Первая проблема, с которой мы столкнулись на данном пути – специалисты. Это другие тренера, другой подход, немного другой футбол. Если успеем завершить подготовительную работу в этом году, то запустим. Если нет, то думаю, мы объявим о запуске этого проекта в следующем году», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига – QJ League. В первом сезоне турнира примут участие 12 команд до 18 лет. В 2025 году в QJ League будет уже шесть лиг для юношей (по две лиги на три возрастные категории), а также одна лига для девушек. В соревнованиях будут участвовать более 70 команд и 3000 спортсменов.

    Уже известен состав лиги: «Аксу» (Павлодарская область), «Актобе», «Астана», «Атырау», «Жас Кыран» (Алматы), «Кайрат» (Алматы), «Кайсар» (Кызылорда), «Каспий» (Актау), «Онтустык» (Шымкент), «Ордабасы» (Шымкент), «Тараз», «Шахтер» (Караганды).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Общество Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане