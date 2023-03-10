Привлечь к футболу матерей и бабушек планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана и QJ League Рохус Шох поделился планами по созданию женской футбольной юношеской лиги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2025 года будет выбран формат U-17. Будут участвовать 10-12 команд», - сказал Рохус Шох на пресс-конференции, посвященной созданию казахстанской юношеской футбольной лиги.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о планах по привлечению к занятиям футболом матерей и бабушек.

«Это абсолютно новый для нас проект. Весь прошлый год мы изучали, что представляет собой женский футбол, как к нему нужно подходить. Он вроде есть и вроде бы его нет. Мы готовим большую программу «Футбол для женщин». Она предназначена не только для девочек и профессиональных футболисток, но и для матерей детей, занимающихся футболом, а также для их бабушек», - заявил спикер.

По его словам, программу запустят в 2023 либо в 2024 году.

«Первая проблема, с которой мы столкнулись на данном пути – специалисты. Это другие тренера, другой подход, немного другой футбол. Если успеем завершить подготовительную работу в этом году, то запустим. Если нет, то думаю, мы объявим о запуске этого проекта в следующем году», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига – QJ League. В первом сезоне турнира примут участие 12 команд до 18 лет. В 2025 году в QJ League будет уже шесть лиг для юношей (по две лиги на три возрастные категории), а также одна лига для девушек. В соревнованиях будут участвовать более 70 команд и 3000 спортсменов.

Уже известен состав лиги: «Аксу» (Павлодарская область), «Актобе», «Астана», «Атырау», «Жас Кыран» (Алматы), «Кайрат» (Алматы), «Кайсар» (Кызылорда), «Каспий» (Актау), «Онтустык» (Шымкент), «Ордабасы» (Шымкент), «Тараз», «Шахтер» (Караганды).