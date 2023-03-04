8,5% жителей Жамбылской области привили от гриппа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжается сезонная заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За текущий эпидемический сезон с 1 октября 2022 года в Жамбылской области, по данным медицинских учреждений, зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, - сообщили в пресс-службе облуправления здравоохранения. – Из этого числа выявлено 67 случаев гриппа «В», 27 случаев гриппа «А» H1N1sw2009 и три случая гриппа «А» H3N2. Кроме того, выявлено 85 лабораторно подтвержденных случаев негриппозных вирусных инфекций. Это 17 случаев парагриппа, 27 риновирусов, 10 аденовирусов и 18 респираторно-синцитиальных вирусов».

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа и его осложнений, по мнению специалистов, является вакцинация. Поэтому в предэпидемический сезон, в октябре - ноябре 2022 года, в Жамбылской области была проведена прививочная работа против гриппа.

«Противогриппозными прививками охвачены 97 522 человека из группы риска, это 8,5% охвата прививками населения области. Кроме того, из 22 552 детей до года получили прививки против пневмококковой инфекции по утвержденной схеме вакцинации до 21 950 детей. То есть, в области полноценно охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции 97,3% детей до одного года жизни, которые будут защищены от тяжелых форм течения пневмонии, отитов среднего уха, синуситов и от их осложнений», - отметили в ведомстве.

Проведение прививочной работы против пневмококковой инфекции в области среди подлежащих детей продолжается. Медики призывают в целях снижения риска осложнений своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления первых симптомов ОРВИ и гриппа и строго выполнять рекомендации врача по лечению, не занимаясь самолечением.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК о санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятиях эпидсезона 2022 - 2023 годов, при росте показателей заболеваемости от 1,5 и более раз будут вводиться ограничительные мероприятия. Имеется в виду обязательный масочный режим, ограничение проведения массовых и зрелищных мероприятий и другие.

Как сообщалось ранее, свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год, а гриппом более ста человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет. Новый эпидемиологический сезон в регионе начался в октябре 2022 года и продлится, по мнению специалистов, примерно до мая этого года. Значительный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями был зафиксирован в Жамбылской области уже в начале эпидсезона.

Население Жамбылской области составляет 1,2 млн жителей.