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    Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС

    3 Февраля 2022, 18:05

    БРЮССЕЛЬ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в ЕС вакциной. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг на брифинге в Брюсселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», - сказал он.

    Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.

    Ранее официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев ответил на актуальные вопросы относительно того, какую вакцину необходимо получить казахстанцам, выезжающим за рубеж.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация Европа
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