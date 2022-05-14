Привести в порядок дороги Актюбинской области поручил Премьер РК до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе визита в Актюбинскую область ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Актобе – Атырау – граница РФ и дал поручение относительно качества республиканских и местных дорог региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года доля республиканских дорог в нормативном состоянии должна быть доведена до 87%, а местных дорог – до 72%», – заявил Алихан Смаилов.

По словам Премьер-Министра, в настоящее время казахстанская дорожная сеть, включая международные транзитные коридоры, активно развивается. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог Актюбинской области в текущем году направлено 50,3 млрд тенге.

В частности, протяженность участка автодороги Актобе – Атырау – граница РФ – 96 километров, из которых 77 км после реконструкции будут соответствовать 1-й технической категории.

Согласно проекту работы должны быть полностью завершены в 2023 году. При этом до конца текущего года подрядчики планируют завершить асфальтирование двух полос и открыть движение транспорта до города Кандыагаша.



