Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Привести в порядок дороги Актюбинской области поручил Премьер РК до конца года

    14 Мая 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе визита в Актюбинскую область ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Актобе – Атырау – граница РФ и дал поручение относительно качества республиканских и местных дорог региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам года доля республиканских дорог в нормативном состоянии должна быть доведена до 87%, а местных дорог – до 72%», – заявил Алихан Смаилов.

    По словам Премьер-Министра, в настоящее время казахстанская дорожная сеть, включая международные транзитные коридоры, активно развивается. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог Актюбинской области в текущем году направлено 50,3 млрд тенге.

    В частности, протяженность участка автодороги Актобе – Атырау – граница РФ – 96 километров, из которых 77 км после реконструкции будут соответствовать 1-й технической категории.

    Согласно проекту работы должны быть полностью завершены в 2023 году. При этом до конца текущего года подрядчики планируют завершить асфальтирование двух полос и открыть движение транспорта до города Кандыагаша.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Регионы Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая